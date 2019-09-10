Отсутствие осадков, + 25 градусов и высокое давление ждут москвичей 10 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 10 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием западной периферии антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве днем 10 сентября составит 23..25, по области — 21..26 градусов тепла. Ветер подует с переменных направлений со скоростью 2-5 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей.