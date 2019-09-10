Обратный путь из "черного списка" обнальщиков и для плат по СБП: юридический обзор

Новое в получении информации о жилье и в правах доступа в него — в подборке от юридического обозревателя Sobesednik.ru.

Более 15 тысяч граждан вычеркнуты из «черных списков» подозреваемых в нарушении так называемых «антиотмывочных» правовых норм. Российские кредитные организации воспользовались введенной прошлой весной Центробанком процедурой реабилитации.

Что интересно, банки сами признали невиновными своих клиентов. Это говорит либо о том, что без этой процедуры никак было не обойтись (то есть людей в какие-то списки включали, а метода исключения из них придумано не было), либо в эти списки помещали кого придется, лишь бы отчитаться перед регулятором отрасли...

Кроме этого, Центральный банк РФ сообщил, что объем «обналички» и отмывания в прошлом году снизилась почти на 20%, как и объемы вывода денег за рубеж. При всей положительности этой новости возникает маленький вопрос: может, в основном уже все вывели?..

Упрощен доступ к выдаче сведений о недвижимости. Федеральная кадастровая палата с гордостью отмечает, что процесс получения информации из из Единого государственного реестра недвижимости сократился до считанных минут и что новый механизм уже заработал в 51 регионе. Можно получить информацию об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость, данные о самом объекте недвижимости, о переходе прав на недвижимость, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Особо подчеркивается, что эти сведения из реестра в электронной форме будут иметь такую же юридическую силу, как и в бумажной форме. Но за что-то придется и платить.

Минюст не дремлет: ведомство предлагает новую меру принуждения граждан. Заключается она в предоставлении ведомствам права доступа в помещения в многоквартирном доме, то есть в частную собственность. Правда, самоуправства не должно быть — доступ будет санкционирован судебным актом, то есть после судебного процесса, в котором стороны предъявляют свои аргументы. А приставы обязаны не допускать при этом посторонних и обеспечить сохранность имущества.

Доступ на основании судебного акта предполагается осуществлять принудительно при обслуживании газового оборудования и при соблюдении порядка переустройства и перепланировки в целях безопасности жильцов.

И последнее. Продолжают тестировать систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду. СБП считается более дешевым инструментом по сравнению с платежами посредством банковских карт. Безусловный прогресс, но, оказывается, с помощью этого инструмента нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. ЦБ уже пообещал доработать систему.