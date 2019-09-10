Москвич заявил в полицию об объявлении о продаже ребенка в WhatsApp

Московские полицейские проверяют данные о распространении в мессенджере WhatsApp объявления о продаже несовершеннолетнего.

Как передает агентство городских новостей «Москва», с сообщением о появлении такой рекламы в приложении к столичным полицейским обратился москвич.

По его словам, в группе «Реклама онлайн» в WhatsApp ему с мобильного номера пришло пять объявлений с предложением приобрести несовершеннолетнего. При этом к сообщениям прилагались фотографии ребенка.

В связи с этим правоохранители организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.