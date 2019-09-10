Депутат от "Единой России" избил подростка до сотрясения за поврежденную плитку

Клинцовский мировой суд Брянской области признал вину бывшего депутата от «Единой России» Александра Дзюбина в избиении подростка и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает «7х7».

Инцидент, как говорится в заявлении СУ СК РФ по Брянской области, произошел 28 августа 2018 года, тогда между депутатом и 17-летним подростком возникла «ссора», в ходе которой Дзюбин «не менее двух раз ударил своего оппонента кулаком по голове», чем вызвал у молодого человека сотрясение мозга.

Депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов 6-го созыва, который на тот момент являлся также председателем комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, сфере обслуживания и экономической реформе, решил, что молодые люди повредили облицовочную плитку на здании медицинского центра, и принялся избивать юношу.

Заявление на народного избранника написали родители пострадавшего подростка.

Это уже не первый случай подобного неадекватного поведения чиновников от правящей партии, ранее нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24» получило большой общественный резонанс, после чего чиновника выгнали из «Единой России».