Активистку Дарью Полюдову арестовали в Томске на десять суток после проведения одиночного пикета против выборов, сообщает «ОВД-Инфо». Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.

Полюдова была задержана 8 сентября во время проведения одиночного пикета. Вместе с ней были задержаны Кирилл Котов и Игорь Кузнецов. На обоих были составлены протоколы по той же статье КоАП. Котов так же, как и Полюдова, обвинялся по этой статье повторно. Кузнецова же отпустили из отделения с аннулированием протокола и извинениями.

Ранее активисты пытались согласовать проведение «Сибирского антиимперского марша», но местные власти им отказали. Поэтому было решено провести одиночные пикеты. В итоге участников пикетов задержали в момент, когда они фотографировались с флагами.