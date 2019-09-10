Сын попал под кривосудие. Письмо матери

Пишет вам педагог с 40-летним стажем, пенсионерка, которая читает «Собеседник» лет 15. Не с радостью я к вам, а с болью и обидой. После очередной бессонной ночи и горстки таблеток обращаюсь к вам.

Восемь месяцев мой сын Шавкат Махмудов содержится в СИЗО за преступление, которого не совершал. Мой сын находится в СИЗО по оговору сестер Дадаевых. «Вина» моего сына в том, что его родная тетя, 62-летняя пенсионерка Ольга Н., в 2015 году имела несчастье приобрести через известную риелторскую компанию у сестер Дадаевых часть квартиры с последующим выкупом.

Прошло два года, и у сестер Дадаевых созрел преступный план вернуть свои квадратные метры, которые они продали Ольге Н., а возвращать уже потраченные деньги, полученные от продажи части квартиры, они и не собирались.

За эти два года, войдя в абсолютное доверие к пенсионерке Ольге Н., Дадаевы смогли обманом вытащить из нее все сбережения, которые она откладывала на старость, вынудили заложить семейные ценности в ломбард. Мошеннических предлогов со стороны Дадаевых было немало. Здесь и якобы трагическая внезапная смерть матери Светланы Дадаевой, и большие неприятности у отца со стороны правоохранительных органов, и оплата учебы младшей сестры Аманды. И похороны, и поминки, и учебу – всё оплачивала сердобольная Ольга Н.

И наконец, верх мастерства мошенников – чудесное воскрешение покойной матери сестер Дадаевых – Светланы, громогласной и румяной, которая явилась в суд жива и здорова! Это же какой цинизм и абсолютная вера в свою безнаказанность.

Когда у пенсионерки закончились деньги, сестры исчезли, а вместо них появилось сфальсифицированное уголовное дело о злодеях-принудителях. Оказывается, Дадаевы вдруг через два года вспомнили, что к сделке по квартире их принуждали некие неустановленные лица.

С этого времени и началась история ареста моего сына, которого опознала одна из сестер Дадаевых по мочке уха на черно-белой фотографии. Представьте: фотографию татарина Махмудова выкладывают между двумя фотографиями светловолосых русских парней и просят опознать человека с явной азиатской внешностью. Это то же самое, что опознать женщину среди двух мужчин.

«Где вы были 13 сентября 2015 года?» – вопрос следователя к сыну. В деле эта дата обозначена «днем принуждения к сделке». Мы вспоминали всей семьей – подняли фотографии, телефонные звонки и СМС… Нам повезло, в этот день вся наша семья с гостями отдыхала на дачном участке в Подмосковье. Нас было шестеро, и все дали показания – Шавкат Махмудов был с нами.

Шавкат не понимает, за что сидит

Фильм ужасов на этом не кончается. Люди в погонах отводят глаза: «У нас оправдательных приговоров не бывает». Спрашиваю: «Так это предмет гордости или признание профессиональной беспомощности?» Презумпция невиновности – атавизм?

Мой сын был доставлен в суд из СИЗО для продления срока содержания под стражей с синяками и ушибами на лице. Сын был подавлен и напуган. Суду он заявил, что поскользнулся и упал в бане лицом вниз прямо о кафель.

По телефону от сокамерника Шавката мне стало известно, что в камере его заставляли сделать звонки другим фигурантам дела. Мол, пусть они подтвердят, обижал сын девочку Милану Дадаеву или нет. Не это ли обстоятельство явилось «падением о кафель» моего сына? Какие показания и признания выбивают в СИЗО из него?

Следователи УВД Юго-Западного округа Москвы занимаются подменой фактов! На очередном судебном заседании адвокаты обратили внимание, что в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей моему сыну стоит подпись следователя, который находится в отпуске. Адвокаты попросили суд вынести по факту фальсификации подписи следователя частное постановление и материалы дела передать в СК г. Москвы. Суд отказал и оставил сына в СИЗО еще на три месяца. Итого почти год лишения свободы. Где искать правду?

Я не буду ставить многоточие. Точку поставил президент нашей страны в обращении к Федеральному собранию: «Человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызвали? В отпуске был, следователь отвечает. Но как так? У него сидит человек за решеткой, а он в отпуск пошел? И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Вот такого не должно быть. Надо точно с этим разобраться». Это и про моего сына.

Венера Махмудова,

Московская область

От редакции:

После обращения в МВД РФ и участия Венеры Халдаровны Махмудовой в прямой линии с президентом России дело, о котором она рассказывает, взято под контроль следственным департаментом МВД Российской Федерации.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №34-2019 под заголовком «Сын попал под кривосудие».