Суд рассмотрит просьбу СК арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову

Следствие требует арестовать уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Как передает агентство городских новостей «Москва», Басманный суд в ближайшее время начнет рассмотрение ходатайства следствия об аресте обвиняемого по делу о разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября 2019 г. в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ», — рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, уроженец Казахстана Бахыт Карабалаев был задержан полицейскими в подмосковном лесу 7 сентября, после того, как в Истре неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой и несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером.