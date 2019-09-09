Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину и Любови Соболь

Прокурор Москвы подал иск к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы и сотрудникам ФБК.

Как следует из карточки Черемушкинского районного суда Москвы, сегодня, 9 сентября, иск был передан судье Светлане Чурсиной.

В качестве ответчиков указаны сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, директор ФБК Иван Жданов, ведущий Youtube-канала «Навальный Live» Владимир Милов, сам Алексей Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин и Александр Соловьев. Истец – «прокурор города Москвы».

«Дождь» предполагает, что иск, зарегистрированный 4 сентября, подал исполняющий обязанности прокурора Москвы Олег Манаков.



Как пишет пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэны Козаевой, требование может быть связано со «взысканием определенных денежных сумм». По словам Козаевой, иск оставлен без движения до 23 сентября.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального, ФБК и мундепа Константина Янкаускаса. Иски к оппозиционерам — организаторам несанкционированных протестов также подавали «Мосгортранс», московский метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги» и ресторан «Армения».

7 сентября полиция пришла с обыском в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге, а 5 сентября обыски прошли в московском штабе политика, в здании ФБК и студии канала «Навальный.Live».