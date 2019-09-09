Минздрав и Роскомнадзор предупреждают: юридические новости 9 сентября

Обзор законодательных инициатив и новостей в сфере применения законов — в традиционной рубрике Sobesednik.ru.

Очередной цифровой эксперимент санкционирован Правительством. Внедрение электронных паспортов — об этом мы говорили, но стало известно, что до паспортов протестируют электронное мобильное приложение, к которому будет полагаться карта с чипом.

Все в сумме позволит оплачивать товары и услуги, а при покупке табака или алкоголя — удостоверяться, что гражданин достиг возраста абсолютной покупательской способности. Сами же паспорта старого образца в РФ перестанут выдавать всем в 2022 году. Будут его получать только те, кто откажется от электронного.

К обвинению части населения якобы в массовых беспорядках, а оппозиционных кандидатов в депутаты всех уровней — в фальсификации добавились обвинения в адрес Facebook и Google (и принадлежащего последнему YouTube). Дескать, не соблюдали эти серсисы за день до выборов режим политической тишины в отношении рекламы и агитации.

Интернет-гиганты ответили, что ответственность лежит на рекламодателе (так, к слову, и в законе о рекламе указано). Но Роскомнадзор был непреклонен и уже отправил жалобу в комиссию нижней палаты парламента. Оказывается, в Госдуме есть комитет по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Наверно, надзору надоело штрафовать нерадивых иностранцев — вот и решили по-серьезному...

Ввести единую минимальную цену на сигареты предложили там же, в Госдуме. Комитет по бюджету и налогам устами своего члена Сергея Катасонова предложил внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия. Причем эта стоимость должна высчитываться государством.

Сейчас цена устанавливается производителем и не может быть меньше 75% от максимальной розничной цены. Здесь все неоднозначно, а интереснее всего — в ответ на что эта инициатива последовала. Как зафиксировали эксперты, впервые за пять лет в России выросла доля контрафактных сигарет. Чуть ли не в три раза — сейчас это 1,9% всего табака, тогда как за год до этого — 0,6%. Но бороться с огнем бензином — это, пожалуй, в стиле парламентариев...