Для охранницы школы в Перми, где произошла резня, просят три года условно

Охранницу, пустившую в пермскую школу напавших на четвероклассников подростков, просят приговорить к трем годам условно.

Как пишет «Новая газета», гособвинение потребовало три года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком для бывшей охранницы школы Яны Галкиной. Ей вменяют умышленное оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности (ч. 2 ст.238 УК).

Массовая резня в премской школе произошла 15 января 2018 года. Двое 17-летних подростков, беспрепятственно попав на территорию учреждения с холодным оружием, напали на четвероклассников. Сотрудница охраны не проверила ни документы, ни содержимое рюкзаков, в которых находились ножи и алкоголь.

После распития бутылки водки злоумышленники ворвались в кабинет, где занимались четвероклассники 11 и 12 лет. За несколько минут детям нанесли 16 колото-резаных ран, столько же ударов получила классная руководительница. После этого нападавшие пытались поджечь класс.

В настоящий момент подростки отбывают наказание в исправительных колониях. Один из них получил девять лет и восемь месяцев лишения свободы, второй приговорен к семи годам заключения.

По мнению следствия, вина охранницы состоит в том, что при отсутствии документов у школьников она была обязана вызвать дежурного администратора или директора, однако не сделала этого, создав тем самым угрозу жизни и здоровью не менее 1240 учащихся и 100 сотрудников.

Защита Галкиной утверждает, что криминальной составляющей в действиях охранницы не было. По словам адвоката, из-за большого количества опаздывающих дирекор школы разрешила пропускать входящих после записи в журнале на посту охраны, что подтвердили несколько сотрудников учебного заведения.

Сама подсудимая отказалась выступать в суде. На заседании 12 сентября ей предоставят последнее слово.