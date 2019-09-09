МГУ стал первым среди 74 российских вузов в рейтинге лучших университетов мира

Агентство RUR опубликовало ежегодный рейтинг «World University Ranking», который составляется из 850 «лучших» вузов мира, в него попали 74 российских вуза, первое место среди которых занял МГУ им. М. В. Ломоносова.

Среди всех вузов мира МГУ занял 115-е место и попал в «Золотую лигу». Вторым российским вузом был назван НИЯУ «МИФИ», а третьим — Томский государственный университет.

Если сравнивать количественно, то среди 850 «лучших» университетов мира 140 находятся в США, 74 в России, а на третьем месте Великобритания, 68 вузов из которой смогли попасть в рейтинг.

Исследование основывается на данных с задержкой в три года, то есть результат 2019 года на самом деле отражает положение дел на 2016 год.

Среди оцениваемых параметров выделяются 20 индикаторов, которые равномерно делятся на 4 группы с определенным весом: «Преподавание» — 40%, «Исследования» — 40%, «Международное многообразие» — 10% и «Финансовая устойчивость» — 10%.