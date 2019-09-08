Военные силы Дании примут участие в боевых действиях в Сирии

Министерство обороны США сообщило, что к армейским подразделениям штатов в Сирии присоединятся войска Дании, передает Al-Masdar News.

Со стороны Дании сообщается, что на территорию военного конфликта из их государства направлено 14 военных медиков и планируется направить часть флота в Ормузский пролив.

Предполагается, что инициатива датских властей связана с критикой президента США Дональда Трампа. В конце августа он упрекнул в своем микроблоге государство в том, что те тратят лишь 1,35% от ВВП страны на военную оборону вместо 2%, требуемых от всех государств-членов НАТО, пишет портал «Лента».