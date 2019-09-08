В “Роскосмосе” задержали 14 человек, которые хотели сфотографироваться на крыше

8 сентября охрана «Роскосмоса» задержала на режимном объекте 14 человек, сообщается на сайте госкорпорации. За день до этого на предприятии было задержано три человека.

Все задержанные были переданы в отдел полиции поселка Власиха Московской области. Следствие установило, что всего планировалось проникновение порядка 50 человек на территорию научно-исследовательского центра.

Уточняется, что задержанные планировали произвести фотосъемку на крыше одного из объектов, чтобы затем выложить снимки в сеть.