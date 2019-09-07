Роскомнадзор напомнил Google, Facebook и Instagram о "дне тишины"

«День тишины» объявлен во всех российских регионах, где 8 сентября пройдут выборы.

Как пишет «Коммерсантъ», Роскомнадзор напомнил об этом, в частности, поисковику Google, видеохостингу YouTube, а также соцсетям Facebook и Instagram. В ведомстве отметили, что любая политическая реклама, опубликованная на этих сайтах в течение дня до выборов и в день голосования, будет расценена как попытка вмешательства во внутриполитические процессы России.

В соответствии с законом за сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.

Вывешенные на улицах агитационные материалы могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Отмечается, что интернет-издания не обязаны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

Вместе с тем закон не ограничивает СМИ в освещении подготовки к выборам и хода голосования. «Как в субботу, так и в воскресенье информация о прохождении выборов может в свободном режиме распространяться на принципах объективности и достоверности, то есть о ходе голосования, о других каких-то вопросах, связанных с организацией выборов. Также не являются агитацией призывы к участию в выборах», — цитирует ТАСС секретаря ЦИК Майи Гришиной.

Напомним, 8 сентября, в Единый день голосования, пройдут прямые выборы губернаторов 16 российских регионов, еще в трех субъектах пройдут выборы в парламенты. Кроме того, состоятся довыборы четырех депутатов Госдумы, трех мэров и 13 законодательных собраний. В Санкт-Петербурге будут избраны муниципальные депутаты.

В столице пройдут выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.