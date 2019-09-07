Кассы на 12 станциях столичного метро начали работать на полчаса раньше

Правительство Москвы объявило, что кассы на нескольких станциях столичной подземки начали открываться с пяти утра.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кассы на 12 станциях московского метро начали открывать на полчаса раньше. Теперь приобрести или пополнить проездной билет здесь можно с 5:00», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, речь идет о станциях «Павелецкая», «Домодедовская», «Славянский бульвар», «Митино», «Кунцевская», «Киевская» и «ВДНХ».

Также на этих станциях раньше начнут работать автоматы по продаже билетов. При этом поясняется, что само метро продолжит открываться для пассажиров лишь в 5:30.

Предполагается, что нововведение должно упростить жизнь пассажирам, которые приезжают к станциям метро, расположенным рядом с вокзалами или входят в состав транспортно-пересадочных узлов, за 20-30 минут до их открытия.