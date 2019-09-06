Шок: результаты экспертизы игрушек со столичного рынка

Почему на рынке игрушки в разы дешевле магазинных и безопасны ли они? «Собеседник» провел контрольную закупку.

На рынке «Садовод» можно найти самые разные товары — от животных и растений до свадебных нарядов и бытовой техники, — и многое гораздо дешевле, чем в магазинах. Есть здесь и детские игрушки — а вот сертификаты безопасности у них есть не всегда.

Какую угрозу таит в себе такая экономия? «Собеседник» провел в ФБУ «Ростест-Москва» экспертизу закупленного:

Подробнее читайте в статье «Игры с фенолом: какие игрушки убивают наших детей?»