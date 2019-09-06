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06 сентября, пятница

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[13:46]У Комсомольска-на-Амуре уровень воды превысил норму на 1,5 метра
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05 сентября, четверг

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[17:54]СМИ сообщили о гибели российских офицеров из-за подрыва мин в Сирии
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Илья Азар подал в СК жалобу на задержавших его 2 сентября полицейских

Общество
17:14, 06 сентября 2019

Журналист Илья Азар направил в Следственный комитет жалобу на задержавших его 2 сентября полицейских, сообщает «Новая газета».

Напомним, поздно вечером 2 сентября правоохранители задержали Илью Азара на балконе лестничной площадки, когда тот вышел покурить. Сотрудники не представились, не показали служебные удостоверения и заявили, что журналист задержан за организацию несогласованного шествия 31 августа в Москве. В квартире в это время находился маленький ребенок.

Журналист позвонил своей жене, которая сказала, что приедет через полчаса. Азар просил силовиков дождаться, пока прибудет его супруга, но те даже не разрешили ему дойти до квартиры.

Ранее с жалобой по инциденту в прокуратуру обратился московский омбудсмен по правам ребенка Евгений Бунимович. С аналогичным требованием в надзорное ведомство обратился Совет по правам человека.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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