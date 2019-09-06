С марта 2018 года число людей, верящих в улучшение экономики, уменьшилось на 37%

Согласно социологическому опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 37% респондентов считают состояние экономики плохим и лишь 8% говорят, что с ней всё хорошо, при этом «удовлетворены» им 45%.

Из результатов опроса также видно, что 39% респондентов считают, что экономика будет падать, а 17%, наоборот, верят в рост. Лишь 29% граждан считают, что она не изменяется.

Фонд проводит этот опрос на протяжении нескольких лет, и из динамики настроений людей следует, что за последние два года крайней отрицательной точкой являлся февраль 2019 года, когда половина россиян полагали, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, а также 45% оценивали состояние экономики как плохое.

При этом можно заметить, что если процент людей, которые положительно оценивают экономическое положение, в последние годы колеблется от 4% до 9%, то взгляд на будущее экономики менялся довольно сильно. В частности, с 2014 года до марта 2018 года число людей, верящих в её позитивную динамику, неуклонно увеличивалось с 15% до 27%, а после марта 2018 года люди стали терять эту внутреннюю уверенность и этот показатель снижался до 17%, то есть на 37%.

За тот же период число людей, уверенных в отрицательном курсе экономики, наоборот, увеличилось с 28% до 39%.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 лет в 53 субъектах и 104 населенных пунктах. В исследовании приняли участие 1500 человек. Погрешность не превышает 3,6%.