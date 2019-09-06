Чиновникам планируют увеличить размер командировочных

Министерство труда планирует увеличить федеральным государственным служащим размер суточных выплат при командировках.

Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Парламенская газета».

Максимальный размер суточных, выплачиваемых федеральным госслужащим в командировках по России, могут повысить до 300 рублей в день. Также предлагается уточнить порядок и условия командирования госслужащих. В частности, по замыслу разработчиков проекта, суточные будут выплачиваться за каждый день командировки, в том числе выходные и праздники, а также за дни в дороге, включая вынужденные задержки в пути.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что профсоюз госслужащих направил Татьяне Голиковой письмо с просьбой увеличить чиновникам суточные в командировках. В обращении указывалось на то, что сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке, в то время как у сотрудников частных компаний такая выплата достигает 700–800 рублей.