Адвокат Михаила Абызова рассказал о деталях нового обвинения против экс-министра

Следствие предъявило экс-министру Михаилу Абызову обвинение в незаконном предпринимательстве и легализации доходов.

«Сегодня Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") содержатся ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств")», – цитирует ТАСС адвоката Абызова Александра Асниса.

По его словам, суть нового обвинения в том, что Абызов, находясь на правительственном посту, якобы занимался предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями. Аснис пояснил, что в 2018 году была совершена сделка по продаже акций. «Полученные от сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные», – рассказал Аснис.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный себя виновным не признает и намерен обжаловать новое обвинение.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил против экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело.