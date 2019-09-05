Врачи под Курганом отказались от избирательных прав из-за их "бессмысленности"

Медики закрывающегося отделения противотуберкулезного диспансера под Курганом сообщили об отказе от избирательных прав.

Как передает Znak.com, соответствующее заявление медицинские работники КОПТД в поселке Чернавск направили в районный избирком.

Свой поступок врачи объяснили «бессмысленностью процедуры голосования» в стране, где местные власти в течение нескольких лет вместо того, чтобы повлиять на оптимизацию в здравоохранении и образовании, «придумали новый термин — консервация на неопределенный срок лечебного учреждения — с закрытием учреждения вообще».

«Наша власть забыла о главном — о людях, их интересах и потребностях, наконец о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в социальной сфере. Хотим сказать: мы не выступаем против голосования вообще, мы против системы, где народом избранная власть игнорирует свой собственный народ», — объяснили подписавшиеся под заявлением медики.

Портал отмечает, что причиной такого поступка со стороны курганских врачей стало решение главы диспансера Юлианы Просвирниной о ликвидации четвертого отделения КОПТД с 16 октября 2019 года по причине кризиса. Самим медикам предложили ездить на работу в Курган, который находится в 50 километрах от Чернавска. «В случае отказа обещают уволить с двухнедельным пособием. Это единственное предприятие в поселке, и другой работы больше нет. У многих возникает вопрос, как дальше быть», — рассказывали врачи.