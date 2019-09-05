В России изменят систему радиационного мониторинга из-за проблем при проверках

Минприроды внесло предложение об изменении принципов работы системы мониторинга радиационной обстановки в России.

Согласно тексту предложения, опубликованного на сайте нормативных правовых актов в четверг, 5 сентября, необходимость подобных изменений обусловлена выявленными проблемами применения норм мониторинга радиационной обстановки в России основными участниками такой деятельности — Росгидрометом и госкорпорацией «Росатом».

«Интерфакс» со ссылкой на представителей Минприроды сообщает, что данная корректировка будет направлена на определение назначения, состава и принципов функционирования автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории страны. При этом в ведомстве не дали более точного описания будущих изменений.

Напомним, за последний месяц внимание общественности оказалось приковано к рациационной обстановке в связи с произошедшим под Северодвинском взрывом во время испытаний новейшей ракеты. Врачи, лечившие пострадавших, сообщали о характерных для облучения радиацией травмах у военных. Однако Единая государственная автоматизированная система мониторинга указывала на то, что радиационный фон в Северодвинске остается в норме. Также после этого стало известно, что сразу несколько мониторинговых станций, установленных для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через несколько дней с момента ЧП.