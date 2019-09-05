В Москве ожидают теплую погоду и высокую пожароопасность в День города

Специалисты Гидрометцентра пообещали жителям столицы сухую и теплую погоду 7 и 8 сентября.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в День города, который будет праздноваться жителями и гостями столицы в ближайшие выходные, влияние на погоду продолжит оказывать антициклон, удерживающий в регионе теплую и сухую погоду.

«Воздух днем будет неплохо прогреваться: в пятницу после полудня в Москве плюс 22-24, в Подмосковье — 20-25, в субботу лишь на градус прохладнее. В воскресенье обойдется без осадков, днем потеплеет до 23-25 и 20-25, соответственно», — рассказали в Гидрометцентре.

При этом синоптики также предупредили и о возросшей пожароопасности, из-за которой в субботу, 7 сентября, будет введен «желтый» погодный уровень.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 13:00 7 сентября, местами четвертый класс», — предупреждают синоптики.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в Москве сохраняется теплая, но дождивая погода с температурой воздуха до 22 градусов тепла.