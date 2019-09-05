СК возбудил уголовное дело о вымогательстве после пыток в "Крестах-2"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вымогательстве против троих заключенных, производивших избиение потерпевшего в СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в сети получил широкое распространение видеоролик, в котором заключенного 21-летнего Андрея Букина жестоко пытают сокамерники по так называемой «пресс-хате», существование которых ФСИН отрицает. СМИ сообщали, что у Букина якобы вымогали 20 тысяч рублей, но он не смог найти деньги, и тогда его избили.

Ранее ФСИН уже зафиксировал «огромные нарушения» в СИЗО, в частности при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбыли наказания. По результатам проверки были уволены трое сотрудников «Крестов-2».

Уголовное дело в отношении троих сокамерников Букина было заведено по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК.

Также следователи выделили в отдельное производство материалы о возможном наличии в действиях сотрудников изолятора преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).