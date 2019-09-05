Герман Греф выступил за отмену школьных экзаменов

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что школьные экзамены лишают человека желания развиваться и работать в дальнейшем.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Греф пояснил, что дети настолько привыкают к системе оценок в школе, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать. По его словам, из школы дети выходят практически инвалидами.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы.