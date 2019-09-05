ФСБ задержала двоих подростков, готовивших массовые убийства в городе Кушва

Власти Свердловской области подтвердили данные о том, что двое подростков с июня готовили нападения на сверстников.

Ранее местные СМИ сообщили, что правоохранителям по перепискам в соцсетях удалось вычислить двоих 16-летних подростков, которые готовились совершить нападения на учебные заведения города Кушва в Свердловской области в сентябре этого года. Отмечалось, что несовершеннолетние с июня изучали историю движения «Колумбайн», искали огнестрельное оружие и взрывчатку.

Как передает «Интерфакс», 5 сентября эту информацию подтвердил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Он уточнил, что подростки намеревались устроить массовые убийства сверстников в школе №1 и Баранчинском электромеханическом техникуме города Кушва.

По словам Биктуганова, вычислить злоумышленников смогли сотрудники ФСБ. В настоящее время этим делом занимается Следственный комитет.

СМИ сообщают, что в отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков устроил нападение на политехнический колледж в Керчи, в котором учился сам. Юноша подорвал в помещении самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами, и устроил стрельбу. В результате действий Рослякова в колледже погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения. Этот случай стал самым крупным среди нападений подростков на учебные заведения в России за последние годы.