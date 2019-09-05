Facebook заблокировал аккаунт Натальи Поклонской из-за поста в память Захарченко

Страница депутата Госдумы Натальи Поклонской в Facebook заблокирована за пост, посвященный памяти Александра Захарченко.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней», — написала Поклонская в своем telegram-канале.

Депутат заявила, что подобные меры говорят об ангажированности соцсети и имеют под собой политическую подоплеку, но каких-либо действий в связи с этим она предпринимать не намерена. «Связываю это с избирательной политической "цензурой" и бессилием, никогда не жаловалась и не буду», — подчеркнула Поклонская в интервью РБК, отвечая на вопрос, будет ли она жаловаться на решение компании.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, а также лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова. Они получили травмы. При взрыве погиб один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.

В понедельник супруг Поклонской Иван Соловьев заявил об их расставании.