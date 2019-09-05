Дожди, дефицит кислорода и +22 градуса пообещали москвичам 5 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 5 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться вблизи атмосферного фронта с волнамами, что обусловит неравномерность при распределении осадков.

Температура воздуха в Москве днем 5 сентября из-за большого количества облаков немного понизится, однако все же продолжит оставаться выше нормы и составит 20..22 градуса тепла.

Ветер будет дуть с переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Прогнозируются высокая влажность и дефицит кислорода в воздухе, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых лиц.