Беглов должен был открыть три новые станции метро, но передумал и закрыл их

В Санкт-Петербурге сегодня должно было состояться открытие трех новых станций Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Вместо этого врио губернатора Александр Беглов приехал туда и объявил, что они продолжат работать в тестовом режиме без пассажиров, сообщает «Фонтанка».

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны были открыться 5 сентября. Возле «Проспекта Славы» в это время собралось уже около 500 человек, однако врио губернатора в последний момент передумал и, вместо того чтобы открыть их, наоборот оставил закрытыми.

«Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — заявил Беглов на церемонии открытия.

По данным FlashNord, тестовый режим будет действовать ещё до двух недель.

Напомним, что 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора. Александр Беглов является одним из кандидатов. Ранее с этих выборов снялся кандидат от партии КПРФ, режиссёр Владимир Бортко.