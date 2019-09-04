Жители района Зюзино выступили против вырубки парка для строительства храма

Активисты и жители юго-запада Москвы протестуют против возведения каменного храма в парке «Зюзино».

Как передает «Московский комсомолец», решение о строительстве каменного храма в парке на улице Каховка в ЮЗАО было принято еще в 2012 году на публичных слушаниях, которые теперь местные жители называют фиктивными. По словам активистов, на них присутствовали только представители РПЦ, а мнение обычных граждан во внимание принято не было.

Кроме того, представитель информационной группы «Зюзино за парк» Екатерина Ушакова утверждает, что парк «Зюзино» относится к природным и озелененным территориям, на которых, согласно постановлению правительства Москвы (№584-ПП от 24.08.2004), строить здания и сооружения, не связанные с целевым назначением данных территорий, запрещено.

По информации издания, данный храм в случае его возведения станет уже вторым в самом парке и четвертым — в районе Зюзино.

В настоящее время местные жители продолжают собирать подписи под петицией против возведения очередной церкви. 25 августа в парке прошел митинг, в ходе которого под требованием активистов подписались две тысячи человек.

Напомним, весной текущего года похожая ситуация произошла из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга. Тогда местные жители в течение нескольких недель митинговали за сохранение сквера.

В конце августа стало известно, что на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы могут вскоре разрешить возведение объектов капитального строительства.