S7 вернула актуальное название после сбора средств на высадку миллиона деревьев

Авиакомпания S7 Airlines вернулась к своему актуальному бренду. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Ранее авиакомпания вернула себе историческое название «Сибирь» и заявила, что оставит его до тех пор, пока не накопит средства на высадку миллиона деревьев в регионах, затронутых лесными пожарами. Для этого было решено направлять по 100 рублей с каждого проданного на сайте билета в направлении Сибири. Также вложиться в кампанию мог любой желающий.

Сумма была собрана, и первая экологическая акция пройдет 13 сентября в Коченевском районе Новосибирской области. В ней примут участие более 200 волонтеров, которые планируют высадить 5 га деревьев. В октябре такое же мероприятие планируют провести на лесных ландшафтах Иркутской области.

Выполнить план по высадке миллиона деревьев волонтеры хотят в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области вновь стремительно увеличивается площадь лесных пожаров.