От школы до гроба с заездом в театр и армию: новое в законах с сентября

Юридический обозреватель Sobesednik.ru — о новшествах в законах и нормах, которые вступили в силу с 1 сентября.

Граждане получили право отказа от отсрочки службы в армии. До сих пор сделать это видимо было затруднительно. Теперь наиболее сознательные могут лишить себя права на освобождение от военной службы. Но появились и дополнительные права уволиться из армии досрочно: сделать так можно в случае рождения второго ребенка.

Автомобилисты получили возможность сообщать о дорожно-транспортном происшествии на портале госуслуг и, более того, также получать там результаты рассмотрения документов о нем в правоохранительных органах.

Вступило в силу новое правило в отношении перепродажи билетов: такие заведения, как театр, цирк, а также музеи и концерты должны очистится от любителей наживы на перепродаже. Билет отныне не может быть продан по цене выше номинала, а стоимость услуг посредника — превысить 10% от стоимости билета.

Трудно представить, что этот механизм быстро нарушит вековые устои «перекупщиков». Да и новые правила возврата билетов на культурные мероприятия вряд ли порадуют: полную стоимость можно отныне вернуть не позже чем за 10 дней до события.

В судах — тоже новации: теперь помощники судей будут помимо ведения письменного протокола осуществлять аудиозапись. Все это можно будет по итогам отслушать сторонам дела и подать возражения, равно как и заявить отвод помощнику судьи. А кто-то потом будет утверждать, что у сторон появился новый рычаг для затягивания судебного процесса...

Власть определила новый уровень стипендий колледжей и вузов: они повышаются на 4%, или 150 рублей. Минимальная академическая стипендия как уровень поддержки государства самых башковитых стремительно прыгнул до 1663 пунктов, то есть рублей. М-да.

В окончании — о неизбежном. В наследственном законодательстве новый институт — наследственный фонд. Появились условия его образования, а также его функционирования после смерти наследодателя.

Кто-то утверждает, что так будут защищены кредиторы скончавшегося. Кто-то — что фонд будет и на стороне несовершеннолетнего наследника, ведь теперь, помимо самого завещания, фонд будет обеспечивать надлежащее отправление процедур, и среди прочего попечительский совет такого фонда будет определять людей, являющихся родственниками умершего или нет. Наблюдаем дальше за эволюцией законодательства.