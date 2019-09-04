Орешкин назвал рост доходов населения главным условием перехода к четырехдневке

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Как передает ТАСС, о своих взглядах на введение в России такой инновации, как четырехдневная рабочая неделя, Максим Орешкин рассказал в кулуарах Восточного экономического форума.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — объяснил он.

При этом министр не стал давать прогнозов о возможных сроках сокращения рабочей недели в России, отметив важность концентрации усилий на поэтапном выполнении названных им условий для такого перехода.

Напомним, ранее стало известно, что по поручению Дмитрия Медведева министерство труда должно до 30 сентября представить кабмину свою позицию по введению четырехдневной рабочей недели.