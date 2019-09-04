Избирком Екатеринбурга снова отклонил заявку на референдум о статусе сквера

В Екатеринбурге городской избирком в четвертый раз отказал в регистрации инициативной группе, выступающей за проведение референдума о статусе сквера на Октябрьской площади, где ранее планировалось строительство церкви, сообщает «Интерфакс».

В этот раз, как и в предыдущие, избирательная комиссия указывает на ошибки в документах: указаны недостоверные данные об одном из участников группы.

Граждан не устраивает, что за площадкой в сквере остается статус земли «религиозного назначения», хотя известно, что храм на этом месте строиться не будет. Инициативная группа планирует провести городской референдум о переводе территории в статус места общего пользования.

Напомним, с мая жители Екатеринбурга выступали против строительства храма в сквере возле Театра драмы. В итоге Екатеринбургская епархия отказалась от строительства религиозного здания на этой территории.