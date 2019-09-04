ЦБ предупредил о росте банковских хищений путем взлома аккаунтов в соцсетях

Глава департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что мошенники стали чаще пользоваться соцсетями.

Об этом Сычев рассказал в интервью газете «Известия». По его словам, злоумышленники постепенно начали переключаться с пенсионеров на категорию экономически активных молодых граждан, а наибольшую популярность сейчас набирает способ мошенничества со взломом аккаунта и последующая отправка друзьям просьб о финансовой помощи.

«У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще "купить" на звонок или сообщение от имени сотрудника банка. Главная задача — создать стрессовую ситуацию, в которой человеку будет сложно мыслить рационально»,— заявил представитель Центробанка.

Он также рассказал, что в некторых случаях мошенники даже готовы подделать голос владельца аккаунта, якобы просящего о помощи. Однако такой способ обмана является слишком дорогим для самих аферистов, поэтому едва ли будет развиваться.

Артем Сычев напомнил, что у клиентов банков есть два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть трансакцию, приостановленную банком как подозрительную.