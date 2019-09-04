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Бренды "Елки-палки" и "Маленькая Япония" выставлены на торги из-за банкротства

Общество
11:24, 04 сентября 2019

Представители ресторанного бизнеса усомнились в возможности продажи бренда «Елки-палки», чей владелец разорился.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные портала torgi.gov.ru, бренды «Елки-палки» и «Маленькая Япония», входившие в ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», владельцы которого обанкротились, выставлены на продажу.

При этом отмечается, что девять товарных знаков «Елки-палки» будут продаваться со скидкой в 15%, поскольку во время первых торгов, которые прошли 31 июля, покупателей на них не нашлось. Второй раз бренд будет выставлен на продажу 18 сентября.

В свою очередь, два товарных знака «Маленькая Япония» разыграют уже в эту среду, 4 сентября.

При этом представители ресторанного бизнеса не верят в возможность продажи брендов. Так, эксперты уверены, что стоимость разорившихся компаний завышена, и предпринимателям легче придумать новый бренд. Не заинтересовался сетями и их создатель, ресторатор Аркадий Новиков. «Умерла так умерла», — прокомментировал он.

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