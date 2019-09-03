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Во время празднования Дня города московское метро будет работать круглосуточно

Общество
16:53, 03 сентября 2019

Общественный транспорт Москвы в период празднования Дня города 7 и 8 сентября будет работать в особом режиме.

«С 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября 2019 года метро и МЦК будут работать круглосуточно – без перерыва. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами движения от трех до десяти минут», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Москвы.

Наземный транспорт 7 сентября будет ходить по расписанию выходного дня, 8 сентября – по графику буднего дня. Ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.

Движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию выходного дня – без дневного перерыва.

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