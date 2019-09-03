В связи с московскими протестами задержали Сергея Бойко и Марка Гальперина

В Москве в связи с протестной акцией 31 августа были задержаны активист Марк Гальперин и председатель «Либертарианской партии» Сергей Бойко, сообщает «ОВД-Инфо».

Сергей Бойко был задержан по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированной акции). Как написал в своем Facebook его адвокат Михаил Бирюков, Сергея доставили в ОВД «Троицкий» для оформления.

Сам Бойко сообщил «Новой газете», что, по версии следствия, он организовал несанкционированное шествие путем репоста ролика, выложенного юристом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь на своей странице. Напомним, что Любовь Соболь была задержана 2 сентября по той же статье.

Также был задержан активист Марк Гальперин, его доставили в ОВД «Замоскворечье», ему вменяют участие в несанкционированной акции 31 августа.