В Москве 7 и 8 августа ограничат продажу спиртного

Во время празднования Дня города в Москве будет запрещена продажа спиртного и безалкогольных напитков в стеклянной таре.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В дни празднования 872-летия Москвы, 7 и 8 сентября, в городе ограничат продажу алкогольной продукции. Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний», – говорится в сообщении.

Уточняется, что меры будут действовать как в центре города, так и в других округах. Продажа алкоголя будет ограничена и в местах запуска праздничных фейерверков.

В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредили, что на праздничные площадки не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто принесет с собой пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы.

В этом году мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок в разных районах Москвы. Планируются спектакли, балетные постановки, концерты и мастер-классы. Центральной площадкой станет Тверская улица, которую по традиции превратят в пешеходную зону. Главной темой праздника заявлено 80-летие ВДНХ.