В Кузбассе закрыли детсад из-за превышения уровня радона в четыре раза

Мариинский суд Кузбасса принял решение о закрытии детского сада из-за превышения концентрации радиоактивного газа.

Согласно сообщению пресс-службы суда, объемная активность радона в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения превысила норму более чем в четыре раза.

Так, концентрация газа составила 851,76 беккерель на кубический метр при норме не более 200 беккерель. По словам представителя суда, объем активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей детсадом составил от 218,14 до 262,34 беккерель, а в одном из холлов здания показатель превысил 392 беккерель.

В связи с этим Мариинский суд приостановил работу детсада на 30 суток.

Радон — бесцветный радиоактивный газ, его продукты распада могут привести к раку легких, развитию лейкозов.