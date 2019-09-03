Синоптики обещают жителям России "гриппозную" еврозиму

В 2019 году россиян ожидает «европейский» вариант зимы — с постоянными оттепелями, туманами и ледяными дождями.

По словам ведущего специалиста цетра «Фобос» Евгения Тишковца, жителей России ждет «еврозима в самом худшем гриппозном состоянии», которая будет отличаться сыростью и слякотью. «Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной, особенно январь-февраль», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Синоптик рассказал, что предстоящий зимний сезон будут определять довольно длинные оттепели, а также периоды «сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей».

Тишковец сообщил, что чистым снегом и настоящими морозами можно будет насладиться только в районе новогодних праздников, и уточнил, что зима в этом году будет отсрочена как минимум на две-три недели.

Синоптик рассказал также, что в сентябре ожидается как минимум две волны бабьего лета. «Сентябрь у нас будет хороший, как минимум на два-три градуса выше климатической нормы. По всей видимости, две волны бабьего лета будет точно, но есть вероятность и трёх волн», — отметил Тишковец. Он добавил, что октябрь ожидается дождливый, особенно в середине, температура при этом будет около нормы.

Ранее бабье лето и сентябрь без дождей пообещали москвичам в Гидрометцентре.