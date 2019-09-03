Россияне отмечают ухудшение образования и работают не по специальности

По данным свежего опроса ВЦИОМ, 51% россиян считают, что качество образования за последние пять-десять лет упало, 15% не заметили изменений, а позитивные тенденции отметили всего 17% опрошенных.

Руководитель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что ценность образования безусловно понизилась в глазах общества и оно уже не воспринимается в качестве социального лифта. Вместе с тем стойкой остается тенденция, когда россияне полагают, что для успеха в жизни им непременно необходимо закончить ведущий московской вуз:

— Тридцать или сорок лет назад абитуриенты совершенно спокойно поступали в свой областной вуз, хорошо его заканчивали и успешно работали, зависимости между вузом и успешностью не было, — говорит Луховицкий. — Это постсоветское явление, когда все убеждены, что нужно учиться в МГУ или в крайнем случае в МФТИ — что от того, какой вуз ты выберешь, зависит твоя карьера. Но это не так.

Между тем согласно данным другого опроса (проведенного сайтом hh.ru), среди работающих россиян, получивших высшее образование, 41% опрошенных работает не по специальности. А вот это — уже обычное и давнее явление, утверждает Луховицкий:

— Это тем более нормально для современной жизни, когда нет распределения, нет никакой привязки вуза к месту работы студентов.