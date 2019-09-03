Пытавшегося повесить мемориальную доску пенсионера осудили за незаконный митинг

В Свердловской области за несогласованный митинг оштрафовали пенсионера, который хотел установить на доме памятную доску.

Как пишет издание «Ведомости-Урал» со ссылкой на материалы суда, пенсионер Петр Кикилык признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Адвокаты подали апелляцию на решение суда.

Мужчину задержали 13 июля в Дегтярске Свердловской области, когда он вместе со своими единомышленниками собирался закрепить на фасаде дома на улице Калинина мемориальную доску в память о посещении города в 1959 году бывшим тогда вице-президентом США Ричардом Никсоном. На доске было написано следующее: «Это здание Дегтярского заводоуправления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года».

Табличку из мрамора местные жители заказали на свои деньги. Активисты сами придумали текст и перевели его на английский. Установку объекта они согласовали с собственником первого этажа здания. Тем не менее полиция не позволила прикрепить доску и объявила акцию незаконной.

Кикилык сообщал о своих намерениях в городскую администрацию и заксобрание, однако внятного ответа не получил.

Табличку в память о пребывании Никсона в Дегтярске пенсионер, по его словам, решил установить для повышения инвестиционной привлекательности города, а также ради сохранения мира между Россией и США. Мужчина уверен, что Ричард Никсон не только приезжал в Дегтярск в 1959 году, но жил там в 20-е годы, будучи ребенком. Чиновники между тем указывают на то, что документальных подтверждений жизни Никсона в СССР нет.

Сообщается, что табличку изъяли в качестве вещественного доказательства.