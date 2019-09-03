Росстат подсчитал официально трудоустроенных женщин России

Росстат представил статистику, из которой следует, что лишь 53,2% всех женщин в возрасте от 15 лет и старше были официально трудоустроены по данным на 2018 год, сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на доклад ведомства.

При этом доля работающих мужчин составляла 67,8%, а в среднем по стране число трудоустроенных старше 15 лет достигает 59,8%.

Уровень безработицы за 2018 год по данным службы среди женщин был равен 4,7% от численности рабочей силы, среди мужчин – 4,9%, а в среднем по стране – 4,8%. Безработными в исследовании считались неработающие респонденты, которые ищут работу и готовы приступить к ней в течение недели.

В конце июля Znak.com также со ссылкой на Росстат сообщал о падении уровня безработицы до 4,4%.