Первый срок по "московскому делу" составил три года колонии

Первым результатом «московского дела» о митингах 27 июля стал реальный срок Ивану Подкопаеву: три года в колонии общего режима – такое решение вынес судья Тверского районного суда Москвы Александр Меркулов, сообщает Медиазона.

В отношении Подкопаева было заведено дело по части 2 статьи 212 УК об участии в массовых беспорядках, однако позже оно было переквалифицировано на статью 318 УК, часть 1 – «применение насилия в отношении представителя власти».

Иван Подкопаев был задержан на митинге 27 июля, где, по версии следствия, надел балаклаву и распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции и Росгвардии.

Подкопаев на суде вину полностью признал и раскаялся в совершенном, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый объяснил свои действия напряжённой обстановкой, возникшей в результате действия сотрудников правоохранительных органов, которые, по его словам, «взяли металлические ограждения и стали давить людей», среди которых были «женщины и девушки».

Адвокат обвиняемого Николай Фомин с решением суда не согласен, он назвал его слишком суровым, учитывая положительные характеристики с места работы, отсутствие судимостей и тот факт, что его клиент раскаялся в содеянном, а пострадавшие сотрудники правоохранительных органов к нему претензий не имеют.