Отпущенных после задержания Соболь, Азара и Ляскина позвали в суд 3 сентября

Журналист Илья Азар, незарегистрированный депутат в Мосгордуму Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин отпущены из ОВД.

Напомним, все трое были задержаны в ночь на 3 сентября в Москве после участия в акции 31 августа и отпущены сразу после составления протоколов об административном правонарушении.

«Новая газета» сообщает что, на журналиста Илью Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Она предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток.

По информации издания, судебное заседание по административному правонарушению пройдет в Мещанском суде Москвы утром 3 сентября.

Аналогичный протокол был составлен и в отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любови Соболь.

«Только вышла из ОВД. Задержали в 21:40 на выходе из магазина. Суд по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ за акцию 31.08 против политических репрессий завтра в Троицком суде. Не боюсь, сдаваться не собираюсь. Призываю всех участвовать в "Умном голосовании", чтобы выкинуть единоросов из Мосгордумы», — написала она в Twitter.

Активист Ляскин в своем микроблоге также рассказал, что на него составили протокол по части 5 этой же статьи и отпустили, выписав обязательство о явке в суд 3 сентября.