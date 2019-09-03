Минюст РФ отрицает отсутствие выплат пострадавшим в Беслане по решению ЕСПЧ

В Минюсте рассказали, что компенсацию, назначенную пострадавшим в теракте в Беслане, не получила лишь одна заявительница.

Напомним, в 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти нарушили в отношении заложников, захваченных террористами в бесланской школе №1 в 2004 году, статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на жизнь. По мнению суда, власти не спланировали должным образом спасательную операцию, чтобы минимизировать риск для жизни заложников. В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить пострадавшим в результате теракта почти 3 млн евро компенсаций, а также закончить расследование по делу о случившемся в Беслане.

В 15-летнюю годовщину теракта комитет «Матери Беслана» объявил, что российские власти до сих пор не исполнили ни одного из пунктов постановления ЕСПЧ, и заявил о намерении обратиться в органы следствия, чтобы активизировать ход расследования.

Однако в российском Минюсте 3 сентября рассказали, что выплатили компенсации, назначенные в Страсбурге, почти всем пострадавшим в результате теракта.

В пресс-службе ведомства добавили, что без назначенных судом выплат осталась лишь одна заявительница, поскольку ее семья до сих пор не представила необходимые документы.