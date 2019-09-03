Из-за обнаружения чумы в Амурском регионе запрещена продажа местной свинины

Правительство Амурской области сообщило об очередных вспышках африканской чумы свиней на сельскохозяйственных территориях, сообщает «Московский комсомолец».

Новые очаги заболевания обнаружены еще в восьми населенных пунктах: в Благовещенске, Белогорье и Райчихинске, селах Ивановка, Черемхово, КФХ, Черняево и Садовое.

В области введен карантин, а главный ветеринарный врач региона Сергей Самохвалов сообщил, что власти готовятся к утилизации всех зараженных и потенциально зараженных животных. Всего в зоне поражения насчитывается 2,7 тысяч голов свиней.

В утилизации участвуют 120 человек из различных ведомств. Работа ведется без выходных, сообщает «АмурИнфо». Туши сжигают на специально отведенном земельном участке, а зольные остатки дезинфицируют. Также дезинфекция проводится в животноводческих помещениях, дворах, на сельских дорогах и подъездах к ним.

Временно запрещена продажа мяса свинины местного происхождения, сообщает телеканал ОТР.