Детский омбудсмен пожаловался в прокуратуру на задерживавших Азара полицейских

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пожаловался в прокуратуру на полицейских, производивших вечером 2 сентября задержание муниципального депутата округа Хамовники, журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал накануне сам Азар в своем Telegram-канале, задержание произошло, после того как он уложил спать двухлетнюю дочь и вышел покурить на лестничную площадку. К нему подошли представители полиции и задержали, отказавшись дожидаться, пока к ребенку приедет мать. В результате девочка осталась одна в пустой квартире с открытой дверью.

По словам Бунимовича, в правилах четко указаны действия в таких случаях, и сотрудники полиции обязаны были дождаться родственников задерживаемого либо представителей социальной службы, однако ни соцзащита, ни органы опеки уведомлены не были. Также он добавил, что это не первый случай, когда полицейские оставляют ребенка одного.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Азара выпустили из ОВД, сегодня состоится суд над ним по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.