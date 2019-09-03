День знаний об ОМОНе, "Единой России" и рюмке водки

День знаний в этом году прошел феерично — с ОМОНом, баннером «Единой России», вооруженными школьниками и прочими слабо сочетающимися (в том числе и законодательно) с образовательным процессом вещами.

Больше всех повезло ученикам питерской гимназии № 540. Непонятно в каких целях (но мы догадываемся) детям на школьной линейке устроили показательное выступление ОМОНа. Отряд «космонавтов» продемонстрировал свои маневры и даже кого-то свинтил. Из школьников физически никто не пострадал, на уроки попали все, но дети были под впечатлением. Так сказать, к митингу готовы.

«Бывают же мероприятия "Мой папа — пожарный"», — прокомментировали позднее произошедшее в пресс-службе гимназии. — Это то же самое. В сценарном плане это было, родители были в курсе. Дети в восторге».

В другой школе Петербурга — № 285 — перед первоклашками промаршировали старшеклассники, облаченные в военную форму и с автоматами наперевес. После чего дети направились на классный час, посвященный почему-то не учебному процессу, а противодействию терроризму и экстремизму. Что характерно, данное учебное заведение сугубо мирное — ни тебе кадетских классов, ничего похожего. Только, как утверждается на странице школы в ВК, «кружки военно-патриотического направления». В этом же паблике сообщается, что все вышеописанное проходило с целью «патриотического воспитания и пропаганды военной службы». А что-нибудь типа «знания — сила» не пытались пропагандировать? Не актуально?

На этом фоне торжественная линейка на фоне баннера «Единой России» в школе города Кизел Пермского края выглядит совершенно лайтово. А концерт для школьников в поселке Новосинеглазово Челябинской области с песней «Рюмка водки на столе» в программе — и вовсе очень правильным с точки зрения педагогической науки мероприятием. Подозреваем, что вышеупомянутый предмет на столе дети видят не реже, чем учебник по математике или физике. В Питере — винтить, в Новосинеглазове, куда ОМОН не доберется в виду отсутствия дорог, — сами понимаете.

Мама ученицы 6-го класса одной из московских школ рассказала нам, что в этом году дети будут изучать новый предмет — «Основы духовного воспитания». О чем это, мама сообщить затруднилась, но, полагаем, подробности появятся в самое ближайшее время. Пока есть подозрения, что это эвфемизм «Основ православной культуры», но мы не уверены.